В Улан-Удэ соберутся тхэквондисты со всей республики

В ФСК г. Улан-Удэ 7–8 декабря состоится Чемпионат и Первенство Республики Бурятия по тхэквондо ИТФ (возрастное ограничение 6+). В турнире примут участие более 400 человек со всей республики.

Спортивные соревнования пройдут в рамках Межрегионального турнира «Герои Отечества», к которому присоединятся онлайн 25 городов России.

Турнир «Герои Отечества» посвящен военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Представители разных видов единоборств сплотятся, чтобы отдать дань памяти современным Героям России.

- Связь всех участников по телемосту позволит увидеть разнообразие видов единоборств, многочисленных талантливых, юных спортсменов. А тематическая привязка участников турнира к Героям позволит широко раскрыть тему героизма в России, - сообщили в минспорта РБ.

Церемония открытия соревнований состоится 8 декабря в 15:00.

Вход свободный.

Возрастное ограничение 6+

Фото: минспорт РБ