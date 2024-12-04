В Улан-Удэ откроют зимний спортивный сезон
В Улан-Удэ совсем скоро откроют зимний спортивный сезон. Праздник состоится 7 декабря в спортивно-оздоровительном лагере «Зорька» на Верхней Березовке (возрастное ограничение 0+).
- Всех любителей лыжных гонок приглашаем на традиционный праздник «Открытие зимнего спортивного сезона 2024-2025». 7 декабря ждём вас в спортивно-оздоровительном лагере «Зорька» (мкр. Верхняя Березовка), где пройдут соревнования по лыжным гонкам. Приходите зарядиться зимним настроением, поддержать участников и насладиться атмосферой зимнего спорта! - сообщили в минспорта РБ.
В этом году в соревнованиях участвуют команды школ, ССУЗов, ВУЗов, производственных коллективов и всех желающих!
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
12:00 — Торжественный парад открытия.
12:20 — Старт на 2 км: школьники 2011-2012 г.р. и младше, все желающие.
12:40 — Старт на 3 км: школьники 2007-2010 г.р.
13:00 — Старт на 3 км: ССУЗы, ВУЗы (юноши и девушки).
13:20 — Старт на 3 км: КСК, ветераны, мужчины и женщины.
13:40 — Церемония награждения и закрытия.
Возрастное ограничение 0+