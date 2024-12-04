Спорт 04.12.2024 в 15:28

В Улан-Удэ откроют зимний спортивный сезон

Праздник состоится 7 декабря в лагере «Зорька» на Верхней Березовке
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ откроют зимний спортивный сезон

В Улан-Удэ совсем скоро откроют зимний спортивный сезон. Праздник состоится 7 декабря в спортивно-оздоровительном лагере «Зорька» на Верхней Березовке (возрастное ограничение 0+).

- Всех любителей лыжных гонок приглашаем на традиционный праздник «Открытие зимнего спортивного сезона 2024-2025». 7 декабря ждём вас в спортивно-оздоровительном лагере «Зорька» (мкр. Верхняя Березовка), где пройдут соревнования по лыжным гонкам. Приходите зарядиться зимним настроением, поддержать участников и насладиться атмосферой зимнего спорта! - сообщили в минспорта РБ.

В этом году в соревнованиях участвуют команды школ, ССУЗов, ВУЗов, производственных коллективов и всех желающих!

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:

12:00 — Торжественный парад открытия.

12:20 — Старт на 2 км: школьники 2011-2012 г.р. и младше, все желающие.

12:40 — Старт на 3 км: школьники 2007-2010 г.р.

13:00 — Старт на 3 км: ССУЗы, ВУЗы (юноши и девушки).

13:20 — Старт на 3 км: КСК, ветераны, мужчины и женщины.

13:40 — Церемония награждения и закрытия.

 

Возрастное ограничение 0+

 

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