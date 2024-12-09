Спорт 09.12.2024 в 14:59

Жители Улан-Удэ сыграют в футзал

С 4 по 8 января состоится XIX международный турнир по футзалу «Кубок города Улан-Удэ»
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Улан-Удэ сыграют в футзал

Жители Улан-Удэ посоревнуются по футзалу. С 4 по 8 января состоится XIX международный турнир по футзалу «Кубок города Улан-Удэ» (возрастное ограничение 6+).

Футзал — это вариация футбола в помещении в формате пять на пять, признанная международной федерацией ФИФА. Также известен под названием мини-футбол. 

Турнир пройдет на аренах Культурно-спортивного и Физкультурно-спортивного комплексов. Планируется участие команд из Ирана, Китая, Монголии, Беларуси, Узбекистана, Нового Уренгоя, Хабаровска, Братска, Ангарска, Иркутска, Кызыла, Читы и Улан-Удэ.

- График игр будет утвержден после жеребьевки, которая пройдет ориентировочно 25 декабря, - сообщил председатель комитета по физической культуре и спорту администрации г. Улан-Удэ Андрей Дзюбенко.

Улан-Удэ представят четыре команды: «БайкалАвтоТрак», «Улан-Удэ Сити», «Спарта» и Спортшкола №6. Судейство будет организовано на самом высоком уровне. Для обслуживания матчей приглашены судьи Ассоциации футзала России, суперлиги Чемпионата России по футзалу.

Соревнования будут сопровождать профессиональные спортивные комментаторы Артем Роговский и Олег Бадмаев.

Вход свободный.

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: loon.site

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