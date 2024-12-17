Спорт 17.12.2024 в 11:51

В Бурятии открыли горнолыжную трассу

Она находится на горе Орлиная в пос. Верхняя Березовка в Улан-Удэ
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии открыли горнолыжную трассу

В Бурятии открыли горнолыжную трассу. Она находится на горе Орлиная в пос. Верхняя Березовка в Улан-Удэ.

- 14 декабря состоялось торжественное открытие зимнего сезона на горнолыжном комплексе «Гора Орлиная». Комплекс предлагает разнообразные склоны на разный уровень подготовки, - сообщили в минспорта РБ.

Виды горнолыжных трасс:

- Трасса «Школа» (100 м, перепад высот 15 м): Идеальное место для начинающих лыжников и сноубордистов;

- Трасса «Пионер» (400 м, перепад высот 70 м): Более сложная трасса для опытных спортсменов;

- Трехполосная тюбинговая трасса: Захватывающие спуски на ватрушках для всей семьи;

- На горе находятся три подъемника, они обеспечат комфортное и быстрое поднятие на вершину. Приглашаем жителей и гостей Улан-Удэ на Гору Орлиную (посёлок Верхняя Берёзовка, 42)! Приходите и наслаждайтесь зимними развлечениями! – добавили в минспорта РБ.

 

Фото: скриншот видео, минспорт РБ

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