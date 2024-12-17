18 декабря в Улан-Удэ состоится финал спортивного фестиваля «Я и моя семья» (возрастное ограничение 0+). В программе - множество увлекательных спортивных игр и комбинированная эстафета. Отборочный тур на фестиваль начался еще со 2 декабря.

- Уже завершился первый этап — отборочный (муниципальный), в котором приняли участие семьи-команды из разных муниципальных образований. Каждая команда состоит из трех человек: папа, мама и ребенок в возрасте 11-14 лет. Финальным (республиканским) этапом Фестиваля, который состоится 18 декабря в г. Улан-Удэ, мы завершим наши соревнования, - сообщили в минспорта РБ.

В программе — множество увлекательных спортивных игр и комбинированная эстафета, где семьи смогут проявить свою сплоченность и активность.

Фестиваль посвящен Году семьи.

Место проведения: ФСК, ул. Рылеева, 2. Открытие соревнований 18 декабря в 13:00.

Возрастное ограничение 0+

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