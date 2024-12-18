Спорт 18.12.2024 в 15:35

В Улан-Удэ наградили лучших девушек-спортсменок

Это Анна Леонова и Анастасия Козулина
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ наградили лучших девушек-спортсменок

В Улан-Удэ наградили девушек-спортсменок. Анна Леонова стала лучшей спортсменкой по неолимпийским видам спорта 2024 года. Анастасию Козулину наградили в номинации «Лучший юный спортсмен» среди спортсменов Улан-Удэ в 2024 году.

- Спорт у меня на первом месте - так всегда было, есть и будет. В данный момент я уже работаю тренером, поэтому планирую остаться в этой деятельности как можно дольше. Призываю всех людей заниматься спортом, поддерживать здоровый образ жизни. Это ваше будущее, это будущее ваших детей, это будущее, в принципе, нашей земли, - сказала Анна.

Анна Леонова - мастер спорта по ушу, Чемпион Дальневосточного Федерального округа, победитель Всероссийских соревнований серии Гран-при, победитель Кубка России и Чемпионата России, серебряный призёр спортивных игр стран БРИКС.

- Я занимаюсь тхэквондо с 8 лет. Этот вид спорта занимает в моей жизни первое место. Я начала заниматься тхэквондо в 20-й школе. Благодаря спорту открывается очень много возможностей и поэтому я призываю всех заниматься спортом, - сказала юная спортсменка.

Анастасия занимается тхэквондо, она кандидат в мастера спорта, победительница Всероссийских соревнований и Чемпионата России.

Сегодня в мэрии девушкам вручили дипломы, именные призы и денежную премию.

 

Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ

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