Спортсменам Бурятии вручили государственные премии. Грамоты им вручил глава Бурятии Алексей Цыденов.

- По итогам 2024 года членами спортивных сборных команд республики на чемпионатах и первенствах мира, Европы и Азии по видам спорта: гиревой спорт, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спортивное метание ножа, спортивная борьба, муайтай, универсальный бой, киокусинкай и пауэрлифтинг было завоевано 36 медалей (23 золотых, 6 серебряных, 7 бронзовых), - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Особое внимание в этом году было уделено поддержке участников специальной военной операции. Спортивные мероприятия становятся не только способом реабилитации участников СВО, но и возможностью для их интеграции в общество.

В период с 13 по 19 ноября в Сочи сборная команда Бурятии в составе 11 человек успешно выступили на Всероссийском комплексном физкультурном мероприятии среди ветеранов СВО «Кубок Защитников Отечества». Более 200 ветеранов из 62 регионов страны соревновались по шести видам спорта: пауэрлифтинг, настольный теннис, армрестлинг, стрельба из лука, пулевая стрельба, волейбол сидя.

Результаты, которые показала команда Бурятии стали возможны в том числе благодаря утвержденной главой Бурятии программе «Реабилитация и социализация участников специальной военной операции средствами адаптивной физической культуры и спорта в Республике Бурятия на 2024–2030 гг.».

Алексей Цыденов вручил сертификаты победителям, призерам и тренерам Всероссийского комплексного физкультурного мероприятия среди ветеранов СВО «Кубок Защитников Отечества».

С полным списком награжденных можно ознакомиться на сайте правительства Бурятии.

Фото: правительство РБ