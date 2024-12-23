Спорт 23.12.2024 в 14:48

Чемпион КНР по мини-футболу примет участие в «Кубке Улан-Удэ»

Очередной кубок поставит рекорд по числу команд-участниц
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Текст: Петр Санжиев
Чемпион КНР по мини-футболу примет участие в «Кубке Улан-Удэ»
Фото: архив «Номер один»
4-8 января 2025 года в столице Бурятии пройдет 19-й открытый международный турнир по мини-футболу «Кубок Улан-Удэ». Этот турнир стал одним из самых престижных в данном виде спорта не только в России, но и в СНГ. Спортивные баталии пройдут в КСК и ФСК. Обычно посмотреть на игру собирается множество болельщиков. Будет трансляция в Интернете.

Призовой фонд турнира в 1 миллион рублей будет распределен между 8 лучшими командами.

В турнире будет дебютировать команда из китайского Ханчжоу, которая является в КНР чемпионом национальной суперлиги по этому виду спорта. Прибудет также команда «Снежные волки» из Маньчжурии. В целом китайцы принимают участие в турнире в Улан-Удэ с 2015 года. Едет команда из столицы Казахстана, чемпион своей страны, спортсмены уже взяли билеты. А вот команда Ирана билеты не взяла. Участия иранцев не будет – у них возникли сложности с логистикой. «Плюс перед Новым годом очень сильно выросли цены на билеты», - поясняют организаторы турнира.

Ожидается приезд команд из Монголии, Узбекистана, Нового Уренгоя (очень серьезная команда), Красноярска, Иркутской области, Читы, Хабаровска. Конечно, будут спортсмены из Улан-Удэ. В целом, намечается более 20 команд, что является рекордным показателем. Из Москвы команды не ожидается, желающие были, но, в итоге, никто не прилетит.

Некоторые регионы представят больше, чем одну команду. Из Улан-Удэ их будет 4, из Иркутской области - чуть ли не 6. КНР, Монголия и соседи-забайкальцы выставят по 2 команды.

Каждая команда вносит взнос за участие. Турнир пройдет в два этапа - групповой и плей-офф. В него пройдут 16 лучших в групповом этапе. Жеребьевка состоится 25 декабря в здании мэрии Улан-Удэ.

Знатоки мини-футбола прогнозируют невероятную конкуренцию. Обычно фаворитов бывает два или три. Но на ближайшем турнире состав участников таков, что фаворитами считают пять-шесть команд.

Мини-футбол, между прочим, вызывает большой интерес среди детей Улан-Удэ.

Возрастное ограничение состязаний: 6+
Теги
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