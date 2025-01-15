Спорт 15.01.2025 в 14:30

В Бурятии в феврале пройдут XVII Республиканские зимние сельские спортивные игры

Они состоятся в Джидинском районе с 11 по 15 февраля
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии в феврале пройдут XVII Республиканские зимние сельские спортивные игры

В Бурятии в феврале пройдут XVII Республиканские зимние сельские спортивные игры- 2025 (возрастное ограничение 0+). Они состоятся в Джидинском районе с 11 по 15 февраля.

- Друзья, готовимся к главному спортивному событию зимы! С 11 по 15 февраля в Джидинском районе пройдут XVII Республиканские зимние сельские спортивные игры 2025. Символ Игр – Дракон: Олицетворяя силу, мудрость и стремление к победе, Дракон вдохновит спортсменов на покорение новых высот и преодоление трудностей, - сообщили в минспорта РБ.

Сельские игры объединят спортсменов со всех уголков республики Бурятия. На протяжении трех дней участники будут соревноваться в шашках, шахматах, настольном теннисе, лыжных гонках, спортивном ориентировании, ГТО, хоккее и конькобежном спорте.

Подробную информацию о предстоящих играх можно узнать в телеграм-канале «XVII Республиканские зимние сельские спортивные игры 2025».

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: минспорт РБ

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