Жители Бурятии посоревнуются в Лыжне России-2025

8 февраля в 14:00 в Улан-Удэ на территории спортивного лагеря «Зорька» на Верхней Березовке состоится «Лыжня России - 2025» (возрастное ограничение 0+). В этом году 43-е ежегодное спортивное мероприятие будет посвящено 80-й годовщине Великой Победы.

- В спортивном празднике примет участие более тысячи лыжников - от дошкольников до ветеранов. Соревнования состоятся на одной из лучших трасс Улан-Удэ, которая в этом году будет дополнительно выровнена и расширена. Мы подготовили лыжную трассу для конькового и классического хода, - рассказала на брифинге в мэрии заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту Ольга Эрдынеева.

Традиционно любителям лыжных трасс предлагаются разные дистанции:

- 500 м – дошкольники;

- 2 км – массовый старт для всех любителей лыжных гонок;

- 5 км – юноши и девушки 2007 г.р. и моложе, для женщин- ветеранов 55 лет и старше, мужчин-ветеранов 60 лет и старше;

- 10 км – мужчины и женщины 2006 г.р. и старше.

Программа соревнований:

12:00 - 13:50 - регистрация и распределение участников по стартам;

14:00 - 14:10 - парад открытия;

14:10 - 14:30 - старт детей до 7 лет;

14:30 - 14:50 - старт школьников: юноши и девушки до 17 лет;

14:50 - 15:10 - старт мужчин и женщин 18 лет и старше;

15:10 - 15:30 - старт 5 км - юноши и девушки 2007 г.р. и моложе; мужчины-ветераны 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше;

15:30 - 15:50 - старт 10 км - мужчины и женщины 2005 г.р. и старше;

16:30 - церемония награждения и закрытие.

На регистрации в 12:00 все участники соревнований получат от организаторов лыжную шапочку с логотипом «Лыжня России - 2025» и нагрудный номер участника. Награждение победителей и призеров будет проходить после окончания каждого забега. Победители получат медали, дипломы и кубки Министерства спорта Российской Федерации. Также будет организован костер и горячее питание – чай и выпечка. Приглашаются все желающие!

Для участия в «Лыжне России - 2025» нужно пройти регистрацию на сайте Госуслуги, которая завершится 6 февраля. Все участники должны иметь при себе медицинский допуск врача.

Возрастное ограничение 0+





Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ.