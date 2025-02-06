В Улан-Удэ состоится Первенство ДФО по биатлону (возрастное ограничение 0+). Открытие пройдет 07 февраля в 12.00 на лыжной базе «Снежинка».

В соревнованиях принимают участие спортсмены из трех регионов ДФО: Амурской области, Забайкальского края и республики Бурятия.

Биатлон -зимний олимпийский вид спорта, сочетающий лыжные гонки со стрельбой из винтовки. C 1994 года официальные международные соревнования по биатлону, включая Кубок мира и чемпионаты мира, проходят под эгидой Международного союза биатлонистов.

В рамках крупнейших международных биатлонных соревнований проводится восемь видов гонок: индивидуальная гонка; спринт; командная гонка; гонка патрулей; гонка преследования; масс-старт; эстафета; смешанная эстафета; одиночная смешанная эстафета; суперспринт.

Возрастное ограничение 0+

Фото: скриншот видео, минспорт РБ