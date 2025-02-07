Спорт 07.02.2025 в 10:16

Яна Енина из Бурятии стала серебряной медалисткой чемпионата России

Она заняла второе место в стрельбе из малокалиберного пистолета
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Текст: Служба информации "Номер один"
Яна Енина из Бурятии стала серебряной медалисткой чемпионата России

На завершившемся чемпионате России по пулевой стрельбе в Ижевске сборная Бурятии вновь пополнила свою медальную коллекцию.

- Яна Енина завоевала серебро в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров в упражнении с интервалами 5 выстрелов за 150 секунд, 20 секунд и 10 секунд. Поздравляем Яну и её тренера Александра Степанова с замечательным достижением! – сообщили в минспорта Бурятии.

 

Фото: минспорт РБ

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