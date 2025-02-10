Бурятские спортсменки кулаками выбили себе 20 медалей

Потрясающий результат на Чемпионате и Первенстве Дальневосточного федерального округа по боксу среди женщин показали спортсменки из Бурятии. На соревнованиях, которые проходили с 3 по 7 февраля во Владивостоке, девушки завоевали 8 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых медали.

Борьба за награды шла среди юниорок 19-22 года и 17-18 лет, а также девушек 15-16 лет и 13-14 лет!

В минспорта республики огласили имена наших победителей.

Золотые медали получили Милана Зырянова (Тарбагатайская ДЮСШ, тренер Самбуев Даши), Милена Новикова (тренер Даши Самбуев), Александра Харакшинова (Мунко Гапилов, РСШОР), Марина Дойникова (Заиграевская ДЮСШ, тренер Олег Пятков), Анастасия Павлова (тренеры Доржо Шаргакшанов и Алексей Сенотрусов, РСШОР),Юлия Васильева (тренер Бадмаев Бадма, РСШОР) и Наталья Кудрявцева (тренер Сергей Филин, СШ№16 «Забайкалец»).

Серебряными призерами стали Рада Ахметова (Заиграевская ДЮСШ, тренер Александр Раздобреев), Дарима Селиванова (Тункинская ДЮСШ, тренер Зорикто Зомонов), Вероника Исмагилова (СШОР 11, тренер Бато Мункуев), Сайжина Самбуева (Тункинская ДЮСШ, тренер Павел Сындеев), Байраа Аюшеева (тренер Чимитов Баясхалан, РСШОР), Мария Ахапкина (тренер Жорж Салданов, Тункинская ДЮСШ), Виктория Базарова (тренеры Баир Цыбиков, Бато-Мунко Ванкеев, СШОР 11) и Вероника Перфильева (Заиграевская ДЮСШ, тренер Олег Пятков).

Обладателями бронзовых медалей стали Маргарита Фёдорова (СШОР 11, тренеры Цырен Бадмаев, Мунко Дахаев), Дарья Жаргалова (тренер Александр Раздобреев, Заиграевская ДЮСШ), Алтана Олзобоева (тренер Сергей Филин, СШ 16 «Забайкалец») и Адиса Сондуева (тренер Чимитов Баясхалан, РСШОР).

- Поздравляем спортсменок, тренеров и всех причастных с этим великолепным результатом! Бурятия гордится вами, - пишут в группе минспорта республики.

Фото: loon.site