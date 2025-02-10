Спорт 10.02.2025 в 09:47

Бурятские спортсменки кулаками выбили себе 20 медалей

Чемпионат по женскому боксу прошел во Владивостоке
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Бурятские спортсменки кулаками выбили себе 20 медалей

Потрясающий результат на Чемпионате и Первенстве Дальневосточного федерального округа по боксу среди женщин показали спортсменки из Бурятии. На соревнованиях, которые проходили с 3 по 7 февраля во Владивостоке, девушки завоевали 8 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых медали.

Борьба за награды шла среди юниорок 19-22 года и 17-18 лет, а также девушек 15-16 лет и 13-14 лет!

В минспорта республики огласили имена наших победителей.

Золотые медали получили Милана Зырянова (Тарбагатайская ДЮСШ, тренер Самбуев Даши), Милена Новикова (тренер Даши Самбуев), Александра Харакшинова (Мунко Гапилов, РСШОР), Марина Дойникова (Заиграевская ДЮСШ, тренер Олег Пятков), Анастасия Павлова (тренеры Доржо Шаргакшанов и Алексей Сенотрусов, РСШОР),Юлия Васильева (тренер Бадмаев Бадма, РСШОР) и Наталья Кудрявцева (тренер Сергей Филин, СШ№16 «Забайкалец»).

Серебряными призерами стали Рада Ахметова (Заиграевская ДЮСШ, тренер Александр Раздобреев), Дарима Селиванова (Тункинская ДЮСШ, тренер Зорикто Зомонов), Вероника Исмагилова (СШОР 11, тренер Бато Мункуев), Сайжина Самбуева (Тункинская ДЮСШ, тренер Павел Сындеев), Байраа Аюшеева (тренер Чимитов Баясхалан, РСШОР), Мария Ахапкина (тренер Жорж Салданов, Тункинская ДЮСШ), Виктория Базарова (тренеры Баир Цыбиков, Бато-Мунко Ванкеев, СШОР 11) и Вероника Перфильева (Заиграевская ДЮСШ, тренер Олег Пятков).

Обладателями бронзовых медалей стали Маргарита Фёдорова (СШОР 11, тренеры Цырен Бадмаев, Мунко Дахаев), Дарья Жаргалова (тренер Александр Раздобреев, Заиграевская ДЮСШ), Алтана Олзобоева (тренер Сергей Филин, СШ 16 «Забайкалец») и Адиса Сондуева (тренер Чимитов Баясхалан, РСШОР).

- Поздравляем спортсменок, тренеров и всех причастных с этим великолепным результатом! Бурятия гордится вами, - пишут в группе минспорта республики.

Фото: loon.site

Теги
женский бокс медали

Все новости

В Бурятии увеличили материнский капитал на 9,5 процентов
10.02.2025 в 10:57
В Бурятии пьяный водитель фуры повредил заправку
10.02.2025 в 10:57
Житель Таксимо в Бурятии пожаловался на весну в квартире
10.02.2025 в 10:47
В Бурятии стоматологам готовы платить до 700 тысяч рублей
10.02.2025 в 10:41
В Бурятии водителей большегрузов оштрафовали на 132 миллиона рублей
10.02.2025 в 10:03
На дипломатических рубежах
10.02.2025 в 10:00
Бурятские спортсменки кулаками выбили себе 20 медалей
10.02.2025 в 09:47
В Бурятии отец четверых детей получил 10 лет за убийство
10.02.2025 в 09:37
В Бурятии насмерть сбили пешехода
10.02.2025 в 09:24
Массовое отключение света пройдет в Улан-Удэ
10.02.2025 в 09:18
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 февраля

Читайте также
Яна Енина из Бурятии стала серебряной медалисткой чемпионата России
Она заняла второе место в стрельбе из малокалиберного пистолета
07.02.2025 в 10:16
В Улан-Удэ состоится Первенство ДФО по биатлону
Открытие пройдет 7 февраля на лыжной базе «Снежинка»
06.02.2025 в 13:45
В Улан-Удэ стартуют масштабные соревнования по лёгкой атлетике
Участие уже подтвердили 182 спортсмена из районов республики
06.02.2025 в 11:10
Лыжню России в Улан-Удэ отменили из-за холодов
Соревнования перенесли на 22 февраля
04.02.2025 в 12:36
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru