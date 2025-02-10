Спорт 10.02.2025 в 13:35

В Бурятии придумали новую разновидность тенниса

Жители республики смогут впервые широко увидеть ее на Республиканских сельских играх
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии придумали новую разновидность тенниса

В Бурятии придумали шут-теннис. Это игра в настольный теннис до одной победы. Новинка уже включена в программу очередных 17-х Республиканских зимних сельских спортивных игр (возрастное ограничение 6+).

Большое спортивное мероприятие с участием спортсменов из сел Бурятии, пройдет на юге республики в Джидинском районе 11-15 февраля на спортивных площадках села Петропавловка и других джидинских сел (6+).

Любители спорта будут соревноваться по девяти видам спорта (не только зимним). Среди них - хоккей с мячом, конькобежный спорт, спортивное ориентирование на лыжах, многоборье, шут-теннис, шахматы и другие.

- Свое мастерство, силу, выносливость и скорость покажут более тысячи участников. Среди спортсменов будут участники спецоперации. Практически вся программа пройдет в Джидинском районе. Но лыжные гонки примет Селенгинский район (г. Гусиноозерск), потому что там, где игры принимают джидинцы, проблема со снежным покровом, - говорят организаторы.

Церемония открытия намечена на 13 февраля, 17 часов, на стадионе «Юность» села Петропавловка.

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: loon.site

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