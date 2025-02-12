Спорт 12.02.2025 в 15:06

Судебные приставы из Бурятии стали сильнейшими на чемпионате России по единоборству

Команда завоевала две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали
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Текст: судебные приставы, Бурятия
Судебные приставы из Бурятии стали сильнейшими на чемпионате России по единоборству

Судебные приставы из Бурятии стали сильнейшими на II этапе чемпионата ФССП России по комплексному единоборству в Дальневосточном Федеральном округе. Соревнования проходили в Благовещенске.

- Спортсмены боролись за медали с представителями шести регионов ДФО в четырех весовых категориях. Без медалей не остался никто. Младший судебный пристав Бэлигтэ Болдоев повторил свой прошлогодний успех, став чемпионом ДФО в весовой категории до 80 кг, - рассказали в службе судебных приставов.

В результате упорных поединков серебряными призерами турнира стали Кирилл Баландин (до75 кг) и Алексей Степанов (до 85 кг.).

Бронзовую медаль в весовой категории до 70 кг. завоевал Батор Дамбадугаров.

- Успешное выступление на чемпионате позволило сборной Бурятии занять второе общекомандное место, - сказали судебные приставы.

В ведомстве подчеркнули, что данный чемпионат был отборочным. Из лучших спортсменов будет сформирована сборная команда ДФО, представители которой в апреле примут участие в финальном этапе чемпионата ФССП России.

Для справки:

Комплексное единоборство - это служебно-прикладной вид спорта, состоящий из состязательного поединка. Он объединяет применение в комплексе наиболее эффективных ударов, бросков, болевых приёмов и технических действий из всех видов борьбы и ударных единоборств

 

Фото: Управление ФССП России по Республике Бурятия

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