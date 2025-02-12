В Бурятии стартовали XVII Республиканские зимние сельские спортивные игры

В Бурятии в Джидинском районе стартовали XVII Республиканские зимние сельские спортивные игры (возрастное ограничение 6+). Игры посвящены 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

- Морозный воздух искрится, а азарт кипит! Прямо сейчас идет хоккей с мячом! На ледовой арене развернулась настоящая битва: Кабанский район против Тункинского. Пока счет 1:0! Напряжение нарастает с каждой минутой, игроки демонстрируют мастерство и волю к победе, - комментируют организаторы Игр.

Большое спортивное мероприятие с участием спортсменов из сел Бурятии проходит с 11 по 15 февраля на спортивных площадках села Петропавловка и других джидинских сел.

Участники Игр соревнуются по девяти видам спорта (не только зимним). Среди них - хоккей с мячом, конькобежный спорт, спортивное ориентирование на лыжах, многоборье, шут-теннис, шахматы и другие.

Церемония открытия намечена на 13 февраля, 17 часов, на стадионе «Юность» села Петропавловка.

Возрастное ограничение 6+





Фото: скриншот видео, телеграм-канал XVII Республиканских зимних сельских игр