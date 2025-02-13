Спорт 13.02.2025 в 09:14

Звезды российского спорта приехали в Улан-Удэ

Они оценят ледовый дворец и встретятся с поклонниками
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Текст: Елена Кокорина
Звезды российского спорта приехали в Улан-Удэ

В Улан-Удэ прилетели победители международных соревнований, которых хорошо знает каждый из нас. Они лично оценят новый ледовый дворец и встретятся с поклонниками.

Завтра, 14 февраля, они выступят на спортивном празднике «Кубка Байкала».

- «Кубок Байкала» по хоккею с мячом – это масштабный спортивный праздник, который пройдет с 12 по 14 февраля при поддержке Фонда Мельниченко. Гостями мероприятия станут хоккеисты и чемпионы мира – Андрей Николишин, Андрей Коваленко, Александр Еременко, Даниил Марков, Алексей Емелин, бронзовые призеры Чемпионата Европы по футболу- 2008 Дмитрий Сычёв и Роман Широков, комментаторы Денис Казанский, Сергей Гимаев и Антон Верницкий , - написал в своем телеграм-канале министр спорта республики Иван Козырев.

Начало мероприятия 13 февраля в 10.30 часов. Вход свободный.

Возрастное ограничение 6+

Фото: loon.site

 

Теги
хоккей футбол ледовый дворец звезды спорта

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