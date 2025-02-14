В Улан-Удэ пройдут Всероссийские соревнования по самбо

2 марта в ФСК г. Улан-Удэ пройдут Всероссийские соревнования по самбо памяти С.А. Соболева и ветеранов самбо Бурятии (возрастное ограничение 0+).

Турнир Памяти Сергея Анатольевича Соболева и ветеранов самбо Бурятии — это не просто соревнования, это дань уважения людям, которые вложили душу и силы в развитие самбо в нашей республике.

- Вас ждут зрелищные поединки! Приходите поддержать наших самбистов! – пригласили в минспорта Бурятии.

Расписание соревнований:

10:00-17:00 – Предварительные схватки

17:00 – Торжественное открытие

17:30 – Захватывающие финалы

18:00 – Награждение

Вход свободный

Возрастное ограничение 0+

Фото: скриншот видео, минспорта РБ