Спорт 14.02.2025 в 12:09

В Улан-Удэ пройдут Всероссийские соревнования по самбо

Мероприятие состоится 2 марта в ФСК по улице Рылеева
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ пройдут Всероссийские соревнования по самбо

2 марта в ФСК г. Улан-Удэ пройдут Всероссийские соревнования по самбо памяти С.А. Соболева и ветеранов самбо Бурятии (возрастное ограничение 0+).

Турнир Памяти Сергея Анатольевича Соболева и ветеранов самбо Бурятии — это не просто соревнования, это дань уважения людям, которые вложили душу и силы в развитие самбо в нашей республике.

- Вас ждут зрелищные поединки! Приходите поддержать наших самбистов! – пригласили в минспорта Бурятии.

Расписание соревнований:

10:00-17:00 – Предварительные схватки

17:00 – Торжественное открытие

17:30 – Захватывающие финалы

18:00 – Награждение

Вход свободный

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: скриншот видео, минспорта РБ

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ЗУРХАЙ
с 12 по 18 февраля

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