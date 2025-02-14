Спорт 14.02.2025 в 12:09
В Улан-Удэ пройдут Всероссийские соревнования по самбо
Мероприятие состоится 2 марта в ФСК по улице Рылеева
2 марта в ФСК г. Улан-Удэ пройдут Всероссийские соревнования по самбо памяти С.А. Соболева и ветеранов самбо Бурятии (возрастное ограничение 0+).
Турнир Памяти Сергея Анатольевича Соболева и ветеранов самбо Бурятии — это не просто соревнования, это дань уважения людям, которые вложили душу и силы в развитие самбо в нашей республике.
- Вас ждут зрелищные поединки! Приходите поддержать наших самбистов! – пригласили в минспорта Бурятии.
Расписание соревнований:
10:00-17:00 – Предварительные схватки
17:00 – Торжественное открытие
17:30 – Захватывающие финалы
18:00 – Награждение
Вход свободный
Возрастное ограничение 0+
Фото: скриншот видео, минспорта РБ