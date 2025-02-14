Бурятский спортсмен получил премию «Герои нашего времени»

Цыден Генинов из Бурятии стал лауреатом первой спортивной премии для участников СВО «Герои нашего времени». Торжественная церемония награждения состоялась вчера, 13 февраля, в Кремле.

В 2022 году Цыден отправился на СВО, но после тяжелейшего ранения потерял правую ногу ниже колена.

- Из госпиталя наш земляк вышел на протезе самостоятельно, а в июне 2023 года обратился в центр «Защитники Отечества», где ему предложили заняться спортом. Боец выбрал стрельбу из лука. Не прошло и года занятий, как его пригласили на чемпионат мира среди военнослужащих, где Цыден завоевал третье место. После этого наш земляк выиграл межрегиональный этап Кубка защитников Отечества и стал вторым на финальных соревнованиях. От всей души поздравляем Цыдена с заслуженной наградой и желаем дальнейших успехов, - пишут в Полномочном представительстве Бурятии в Москве.

Фото: ТГ-канал Полпредства Бурятии в Москве