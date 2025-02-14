Спорт 14.02.2025 в 16:33

Бурятский спортсмен получил премию «Герои нашего времени»

Церемония награждения прошла в Кремле
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Текст: Елена Кокорина
Бурятский спортсмен получил премию «Герои нашего времени»

Цыден Генинов из Бурятии стал лауреатом первой спортивной премии для участников СВО «Герои нашего времени». Торжественная церемония награждения состоялась вчера, 13 февраля, в Кремле.

 В 2022 году Цыден отправился на СВО, но после тяжелейшего ранения потерял правую ногу ниже колена.

- Из госпиталя наш земляк вышел на протезе самостоятельно, а в июне 2023 года обратился в центр «Защитники Отечества», где ему предложили заняться спортом. Боец выбрал стрельбу из лука. Не прошло и года занятий, как его пригласили на чемпионат мира среди военнослужащих, где Цыден завоевал третье место. После этого наш земляк выиграл межрегиональный этап Кубка защитников Отечества и стал вторым на финальных соревнованиях. От всей души поздравляем Цыдена с заслуженной наградой и желаем дальнейших успехов, - пишут в Полномочном представительстве Бурятии в Москве.

Фото: ТГ-канал Полпредства Бурятии в Москве

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