Спорт 17.02.2025 в 10:22

Сборная Бурятии по вольной борьбе завоевала 12 медалей

Это три золотые, три серебряные, шесть бронзовых
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Текст: Служба информации "Номер один"
Сборная Бурятии по вольной борьбе завоевала 12 медалей

Сборная Бурятии по вольной борьбе завоевала 12 медалей на чемпионате Дальневосточного федерального округа. Соревнования состоялись 15 февраля в Якутске.

В них приняло участие более сотни спортсменов. В соревнованиях было разыграно 20 комплектов медалей — среди мужчин и женщин. Победители чемпионата получат путевки на чемпионат России.

Золотые медали получили Эржэна Жамсаранова (весовая категория 59 кг), Тамир Ешинимаев (весовая категория 79 кг), Балдан Цыжипов (весовая категория 125 кг).

Серебро выиграли Виктор Жербаев (весовая категория 65 кг), Саян Жигзымаев (70 кг), Буянто Шадапов (86 кг).

Бронзу завоевали Эрдем Борогшонов (весовая категория 61 кг), Виталий Евдокимов (весовая категория 79 кг) , Артур Елбаскин (весовая категория 86 кг), Аюр Жигжитов и Арсалан Бальжинимаев (весовая категория 92 кг), Илья Жибалов (весовая категория 97 кг).

Поздравляем наших спортсменов!

 

Фото: минспорт РБ

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ЗУРХАЙ
с 12 по 18 февраля

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