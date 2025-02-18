На Байкале состоялся международный турнир по хоккею

На берегу Байкала провели международный турнир по хоккею с мячом «Кубок двух озер». Его проведение является уже традиционным, поэтому 2025 год не стал исключением.

За звание лучших сразились команды из Монголии, Иркутского политеха и Бурятии, а сам турнир приурочили к полету в космос первого монгольского космонавта Ж. Гуррагчи в составе международного экипажа 22 марта 1981 года.

В результате игры первое место заняла команда из Иркутска, на втором месте сборная Бурятии и на третьем – Монголия.

- В рамках турнира мы подписали Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между минспорта, БРО ООО «Российский студенческий спортивный союз» и Ассоциацией «Студенческая спортивная лига хоккея с мячом». Соглашение открывает новые перспективы для развития студенческого хоккея с мячом в нашей Республике. Следующий турнир «Кубок двух озер» запланирован в 2026 году на озере Хубсугул в Монголии, - рассказал министр спорта Бурятии Иван Козырев.

Фото: ТГ-канал Иван Козырев