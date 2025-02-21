Бурятские дзюдоисты триумфально выступили на Первенстве ДФО

В Хабаровске с 18 по 21 февраля 2025 года состоялось Первенство Дальневосточного федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет, а также юниоров и юниорок до 23 лет. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 11 субъектов ДФО.

- Бурятские дзюдоисты продемонстрировали высокий уровень подготовки и завоевали целую россыпь медалей, обеспечив себе право на участие в Первенстве России! Поздравляем наших победителей и призеров! Желаем удачи на Первенстве России! – поздравили в минспорта наших спортсменов.

В категории «Юноши и девушки до 15 лет» золотые медали получили Эрдэм Ш., Артем С., Валентина М., Анастасия Т., Кира С. Серебро выиграли Дмитрий С., Жан Р., Денис В., Павел Х., Ксения Ш., Вероника Б., Ксения Я., Валентина М. Бронзу завоевали Олег И., Егор Г., Демид Б., Алексей Н., Эльмир Г., Анастасия И.

В категории «Юниоры и юниорки до 23 лет» золотые медали получили Алексей Райс, Екатерина Лебедева. Серебро выиграли Даниил Синев, Рашид Омаров, Айлана Цыренжапова, Анастасия Лебедева. Бронзу завоевали Даниил Отто, Майдар Эрдынеев.

Фото: минспорта РБ