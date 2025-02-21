Охотников в Бурятии проверят на меткость и выносливость

Охотников Бурятии приглашают проверить свою меткость и принять участие в Охотничьем биатлоне. Он пройдет 1 марта на Верхней Березовке на территории базы «Снежинка» .

Соревнования проводятся на лыжах без палок на дистанции 1,5 км со стрельбой из гладкого ствола, без оптики по неподвижной мишени на дистанции 25 метров.

- Патроны могут быть заводской и собственной зарядки. Во время прохождения дистанции оружие должно висеть за спиной незаряженным, снимается только на стрелковой линии. После стрельбы по мишеням в случае промаха участник идёт на штрафной круг 100 м, количество которых зависит от количества не пораженных мишеней, - рассказали в «Бурприроднадзоре».

Главное отличие от классического биатлона в том, что участники проходят дистанцию на охотничьих лыжах без палок и стреляют из охотничьих ружей.

- Для охотников это возможность повысить уровень практической подготовки, а для зрителей – насладиться атмосферой спортивного праздника. Участникам необходимо иметь при себе паспорт, ИНН, охотничий билет и разрешение на оружие, - добавили организаторы соревнования.

Контакты организаторов: БРОООиР - 41-67-94, МОО «Улан-Удэнское общество охотников и рыболовов» - 44-29-77. По всем вопросам также можно обращаться по телефону 8-902-565-69-52.

Возрастное ограничение 18+

Фото: Бурприроднадзор