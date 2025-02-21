Спорт 21.02.2025 в 15:51

Будущий врач Бурятии завоевал титул чемпиона по дзюдо

Нынешний студент медколледжа победил в чемпионате ДФО
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Будущий врач Бурятии завоевал титул чемпиона по дзюдо

Студент медицинского колледжа Бурятии Алексей Райс накануне стал чемпионом по дзюдо среди юниоров до 23 лет. На первенстве ДФО, которое проходило в Хабаровском крае, он занял первое место и открыл себе путь к участию в Первенстве России.

- Медики всегда отличались разносторонними увлечениями, активной жизненной позицией и Алексей не исключение. Он активно занимается другими видами спорта, достигает призовых мест в шахматах и успешно представляет колледж в армрестлинге. Алексей успевает совмещать работу в отделении реанимации БСМП и с учёбой, и со спортом, - делится радостной новостью в своем телеграм-канале министр здравоохранения республики Евгения Лудупова, подчеркивая, что в республике растет достойная смена.

Фото: из ТГ-канала Евгении Лудуповой

Теги
дзюдо студент медколледж

Все новости

В 2025 году в Бурятии введут еще больше жилья, чем запланировано
21.02.2025 в 15:57
Будущий врач Бурятии завоевал титул чемпиона по дзюдо
21.02.2025 в 15:51
В Улан-Удэ пропал еще один ребенок
21.02.2025 в 15:20
В Бурятии вновь пройдет фестиваль камерной музыки PIZZICATO
21.02.2025 в 15:18
Родственникам своей жертвы житель Бурятии выплатит 1,8 млн
21.02.2025 в 15:12
В столице Бурятии появились места для праха тысяч улан-удэнцев
21.02.2025 в 15:12
В Улан-Удэ открылась выставка «Дети Героев», посвящённая Дню защитника Отечества
21.02.2025 в 15:02
В Бурятии ежедневно регистрируются киберпреступления
21.02.2025 в 14:49
Жители Улан-Удэ через суд признали своего родственника умершим
21.02.2025 в 14:35
В Бурятии вновь перенесли открытие ледовой переправы
21.02.2025 в 14:26
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 февраля

Читайте также
Охотников в Бурятии проверят на меткость и выносливость
Им предлагают поучаствовать в биатлоне
21.02.2025 в 10:47
Бурятские дзюдоисты триумфально выступили на Первенстве ДФО
Они завоевали 7 золотых, 12 серебряных и 8 бронзовых медалей
21.02.2025 в 10:20
В День Защитника Отечества в Улан-Удэ состоится шахматный турнир
На нем соберутся участники СВО со всех районов Бурятии
20.02.2025 в 12:14
Жители Улан-Удэ поучаствуют в Международном обливании холодной водой
Акция пройдет 22 февраля на Центральном стадионе по улице Кирова
18.02.2025 в 15:56
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru