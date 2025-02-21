Будущий врач Бурятии завоевал титул чемпиона по дзюдо

Студент медицинского колледжа Бурятии Алексей Райс накануне стал чемпионом по дзюдо среди юниоров до 23 лет. На первенстве ДФО, которое проходило в Хабаровском крае, он занял первое место и открыл себе путь к участию в Первенстве России.

- Медики всегда отличались разносторонними увлечениями, активной жизненной позицией и Алексей не исключение. Он активно занимается другими видами спорта, достигает призовых мест в шахматах и успешно представляет колледж в армрестлинге. Алексей успевает совмещать работу в отделении реанимации БСМП и с учёбой, и со спортом, - делится радостной новостью в своем телеграм-канале министр здравоохранения республики Евгения Лудупова, подчеркивая, что в республике растет достойная смена.

Фото: из ТГ-канала Евгении Лудуповой