Бурятский спортсмен завоевал золото Первенства России

С победой на чемпионате и первенстве России по муайтай поздравили спортсмена из Бурятии и воспитанника спортивной школы №16 «Забайкалец» Станислава Сотникова. Благодаря своей победе он прошел отбор на Первенство Мира.

Соревнования среди участников 16-17 лет проходили в Екатеринбурге с 17 по 22 февраля 2025 года и собрали спортсменов из 50 регионов России.

- Станислав провел три блестящих боя, одержав убедительные победы в боях с Константином Устьян из Краснодарского края, Артемом Курскиным с Кузбасса и в финале с Абу Абдулгамидовым из Дагестана. Это историческое достижение. Поздравляем Станислава и его тренера Оюну Абдулмуслимову с этим выдающимся результатом и желаем дальнейших успехов на международной арене, - пишут в группе минспорта республики.

Фото: минспорта Бурятии