Спорт 22.02.2025 в 16:17

Бурятский спортсмен завоевал золото Первенства России

Уверенные победы открыли ему путь на Первенство мира
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Текст: Елена Кокорина
Бурятский спортсмен завоевал золото Первенства России

С победой на чемпионате и первенстве России по муайтай поздравили спортсмена из Бурятии и воспитанника спортивной школы №16 «Забайкалец» Станислава Сотникова. Благодаря своей победе он прошел отбор на Первенство Мира.

Соревнования среди участников 16-17 лет проходили в Екатеринбурге с 17 по 22 февраля 2025 года и собрали спортсменов из 50 регионов России.

- Станислав провел три блестящих боя, одержав убедительные победы в боях с Константином Устьян из Краснодарского края, Артемом Курскиным с Кузбасса и в финале с Абу Абдулгамидовым из Дагестана. Это историческое достижение. Поздравляем Станислава и его тренера Оюну Абдулмуслимову с этим выдающимся результатом и желаем дальнейших успехов на международной арене, - пишут в группе минспорта республики.

Фото: минспорта Бурятии

 

 

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