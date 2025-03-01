Спорт 01.03.2025 в 15:42

Спортсмен из Бурятии стал чемпионом России по Ушу-Саньда

Он студент второго курса БГУ
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Текст: Татьяна Жамсуева
Спортсмен из Бурятии стал чемпионом России по Ушу-Саньда
Фото от клуба "Бухэ Бургэд"

Первенство России среди молодежи 18-20 лет прошло в Московском дворце ушу Москомспорта. Студент 2 курса Института физической культуры, спорта и туризма Байкара Салгал завоевал золотую медаль и станцевал танец Орла-победителя.

Данная победа обеспечила спортсмену из Бурятии место в составе молодежной сборной России. Победитель представляет спортивно- патриотический клуб БГУ «Бухэ Бургэд». Бронзовым призером первенства страны стал студент колледжа БГУ.

- Впереди у нас еще Чемпионат страны среди мужчин, где другие бойцы нашего клуба готовятся повторить золотой триумф. Да, высокие победы не даются просто так, проводиться огромная тренировочная работа со студентами по всем сторонам подготовки, включая собственные разработанные методики физической и психологической подготовки, дающие результат, - отметил тренер Василий Гармаев

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