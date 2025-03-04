Спорт 04.03.2025 в 10:30

В Бурятии пройдет выставка охотничьих собак-лаек

Ее посвятят юбилею общества охотников и рыболовов
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии пройдет выставка охотничьих собак-лаек

В рамках 80-летия общества охотников и рыболовов в Бурятии пройдут соревнования по пулевой стрельбе, а уже в апреле – выставка охотничьих собак-лаек. Накануне же в Улан-Удэ прошёл Охотничий биатлон-2025.

1 марта на Верхней Березовке на территории базы «Снежинка» местных охотников проверили на выносливость и меткость.

- Морозный воздух, заснеженная лыжная трасса, огневой рубеж  с мишенями - почти все, как в классическом биатлоне. Однако есть отличия. Участники Охотничьего биатлона бегут на охотничьих лыжах без палок, шириной не менее 15 сантиметров. Другой важный атрибут – охотничье гладкоствольное ружье. Сначала забег на 1,5 км, потом стрельба по мишеням и штрафные круги в случае промаха, - рассказывают в Бурприроднадзоре.

Охотничий биатлон проводится ежегодно в конце зимнего сезона охоты. Все участники – это опытные охотники-любители из Бурятии.

- Охотников у нас в республике более 40 тысяч. Такие мероприятия позволяют отработать навыки меткости и скорости, повысить уровень практической подготовки. Стоит помнить, что охота и спорт - это не только сила духа и физическая выносливость, но и бережное рациональное отношение к природе, - выступила с приветственным словом на открытии мероприятия руководитель Бурприроднадзора Марина Дамдинова.

В этом году Охотничий биатлон приурочен к юбилейной дате. 80 лет назад, 31 июля 1945 года, было создано общество рыболовов охотников в Бурятии. К участию в мероприятии были допущены охотники, имеющие охотничий билет, а также разрешение на хранение и ношение оружия. Все команды достойно прошли дистанцию и показали хорошую стрельбу на огневом рубеже.

1 место занял Андрей Овчинников, 2 место – Владимир Китаев и 3 место - Картополов Александр.

В командном первенстве победило Иволгинское ООиР, на 2 месте - УФСИН республики и на 3-ем - Бурприроднадзор.

Фото: loon.site

Теги
выставка биатлон охотники

Все новости

«Россети Сибирь» рассказали о кражах энергооборудования и о рисках для нарушителей
04.03.2025 в 12:03
Автобусного перевозчика в Бурятии оштрафовали на 200 тысяч
04.03.2025 в 12:00
Жителя Улан-Удэ, сделавшего замечание алкашам, едва не скинули с балкона
04.03.2025 в 11:42
В Улан-Удэ единоборцы сразятся по правилам ММА
04.03.2025 в 11:40
В Бурятии больные суставы будут лечить стволовыми клетками
04.03.2025 в 11:18
Иркутский рыбак погиб в Бурятии под лавиной
04.03.2025 в 11:16
Аферисты запугали 77-летнюю жительницу Улан-Удэ финансированием терроризма
04.03.2025 в 11:01
В Бурятии пройдет выставка охотничьих собак-лаек
04.03.2025 в 10:30
Мужчина не смог пройти границу Бурятии из-за двухкилограммовой чаги
04.03.2025 в 09:46
Диабетики и сердечники Бурятии жалуются на проблемы с лекарствами
04.03.2025 в 09:36
ЗУРХАЙ
с 26 февраля по 4 марта

Читайте также
В Улан-Удэ единоборцы сразятся по правилам ММА
Лучший получит пояс победителя
04.03.2025 в 11:40
Спортсмен из Бурятии стал чемпионом России по Ушу-Саньда
Он студент второго курса БГУ
01.03.2025 в 15:42
В Улан-Удэ проходят матчевые встречи городов Сибири и Дальнего Востока по легкой атлетике
В забегах участвуют юноши и девушки в возрасте до 16 лет и до 18 лет
28.02.2025 в 13:01
В Бурятии соберутся лучшие гимнастки со всего Дальнего Востока
26 февраля в республике стартует Первенство ДФО по художественной гимнастике
25.02.2025 в 10:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru