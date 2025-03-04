В Бурятии пройдет выставка охотничьих собак-лаек

В рамках 80-летия общества охотников и рыболовов в Бурятии пройдут соревнования по пулевой стрельбе, а уже в апреле – выставка охотничьих собак-лаек. Накануне же в Улан-Удэ прошёл Охотничий биатлон-2025.

1 марта на Верхней Березовке на территории базы «Снежинка» местных охотников проверили на выносливость и меткость.

- Морозный воздух, заснеженная лыжная трасса, огневой рубеж с мишенями - почти все, как в классическом биатлоне. Однако есть отличия. Участники Охотничьего биатлона бегут на охотничьих лыжах без палок, шириной не менее 15 сантиметров. Другой важный атрибут – охотничье гладкоствольное ружье. Сначала забег на 1,5 км, потом стрельба по мишеням и штрафные круги в случае промаха, - рассказывают в Бурприроднадзоре.

Охотничий биатлон проводится ежегодно в конце зимнего сезона охоты. Все участники – это опытные охотники-любители из Бурятии.

- Охотников у нас в республике более 40 тысяч. Такие мероприятия позволяют отработать навыки меткости и скорости, повысить уровень практической подготовки. Стоит помнить, что охота и спорт - это не только сила духа и физическая выносливость, но и бережное рациональное отношение к природе, - выступила с приветственным словом на открытии мероприятия руководитель Бурприроднадзора Марина Дамдинова.

В этом году Охотничий биатлон приурочен к юбилейной дате. 80 лет назад, 31 июля 1945 года, было создано общество рыболовов охотников в Бурятии. К участию в мероприятии были допущены охотники, имеющие охотничий билет, а также разрешение на хранение и ношение оружия. Все команды достойно прошли дистанцию и показали хорошую стрельбу на огневом рубеже.

1 место занял Андрей Овчинников, 2 место – Владимир Китаев и 3 место - Картополов Александр.

В командном первенстве победило Иволгинское ООиР, на 2 месте - УФСИН республики и на 3-ем - Бурприроднадзор.

Фото: loon.site