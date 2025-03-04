В Улан-Удэ единоборцы сразятся по правилам ММА

В улан-удэнском ФСК пройдет гран-при по правилам ММА, в котором примут участие шесть спортсменов из Бурятии и два иностранных (из КНР и Таджикистана). Они представляют разные виды единоборств и в их спортивной карьере есть солидные достижения. Так что, схватки обещают быть зрелищными.

Все владеют, как ударной техникой, так и борцовской. По словам организаторов, финальный поединок будет состоять из трех раундов по три минуты. Более ранние этапы пройдут в виде одного пятиминутного раунда. Участники гран-при выступят в весе до 66 килограммов. Среди них чемпион ДФО Олег Нимаев (ушу саньда), Бэлик Бахутов от Федерации ММА - чемпион ДФО, Самба Цыремпилов, призер первенства России по боевому самбо, мастер спорта по самбо, и другие. Представителем КНР будет спортсмен, серебряный и бронзовый призер чемпионата мира по универсальному бою. А спортсмен из Таджикистана – мастер спорта по карате.

Победителю вручат пояс и денежный приз. За второе и третье места тоже положены призы. Гран-при является частью IV Фестиваля спортивных единоборств и боевых искусств «Мы в команде Президента». Он пройдет 9 марта, воскресенье, в ФСК (6+).

Своих представителей направят около 20 спортивных Федераций, действующих в Бурятии. На сей раз Фестиваль посвящен 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. Зрители, вход для которых будет свободным, помимо схваток в рамках гран-при увидят показательные выступления посланцев Федераций, смогут записать детей в спортивную секцию. Фестиваль стартует в 15 часов и завершится к 17 часам. В целом, Фестиваль соберет порядка 400 спортсменов.

Фото: loon.site