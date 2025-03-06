В Улан-Удэ пройдет Чемпионат ДФО по практической стрельбе

С 15 по 16 марта в республике Бурятия состоится Чемпионат Дальневосточного Федерального Округа по практической стрельбе (возрастное ограничение 6+). Соревнования соберут более 70 участников из разных уголков ДФО, включая: республику Бурятия, Хабаровский край, Приморский край.

В соревнованиях участвуют юноши и девушки до 17 лет, юниоры и юниорки до 22 лет.

- Приглашаем всех желающих поддержать спортсменов и насладиться захватывающими соревнованиями! Не пропустите это зрелищное мероприятие! – сообщили в минспорта РБ.

Место проведения: Региональный центр единоборств «Патриот», г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, 2Б.

Возрастное ограничение 6+

Фото: минспорт РБ