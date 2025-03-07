В Бурятии стартовал Чемпионат и Первенство ДФО по спортивной аэробике

Сегодня в Бурятии стартовал Чемпионат и Первенство Дальневосточного федерального округа по спортивной аэробике. Соревнования пройдут с 7 по 9 марта в г. Улан-Удэ, в РЦЕ «Патриот» (возрастное ограничение 6+).

- С 7 по 9 марта Республика Бурятия становится центром напряжённой борьбы за звание лучших спортсменов Дальнего Востока! На помосте встретятся более 250 гимнастов из разных городов Дальневосточного федерального округа. Приходите поддержать наших гимнастов! - сообщили в минспорта РБ.

Торжественное открытие соревнований состоится 8 марта в 12:00

Приглашаем всех в РЦЕ «Патриот» по адресу: ул. Ринчино 2б/1.

Возрастное ограничение 6+

Фото: Номер один