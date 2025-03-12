Спорт 12.03.2025 в 09:25

Бурятские спортсмены привезли с чемпионата ДФО 15 медалей

Соревнования по кикбоксингу проходили во Владивостоке
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Текст: Елена Кокорина
Бурятские спортсмены привезли с чемпионата ДФО 15 медалей

Молодые спортсмены из Бурятии вернулись с Чемпионата Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу с достойным «уловом» золотых, серебряных и бронзовых медалей. Ребята в возрасте от 13 до 18 лет продемонстрировали ловкость и мастерство в дисциплинах «К1» и «фулл-контакт».

Первенство и Чемпионат ДФО по кикбоксингу проходил с 6 по 9 марта. В бескомпромиссной борьбе сошлись 300 отважных спортсменов из девяти регионов Дальневосточного федерального округа.

- Поздравляем сборную Республики Бурятия с отличным выступлением! Наша команда по итогам соревнований завоевала целых 15 медалей: 6 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых. Выражаем благодарность тренерскому составу: Зорикто Занданову, Зоригто Шубину, Александру Шаралдаеву, Александру Дашиеву и Петру Уланову. Желаем удачи и успехов спортсменам в последующих состязаниях, - написали в группе минспорта республики.

Фото: предоставлено минспорта РБ

 

 

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