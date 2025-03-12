Юные баскетболисты из Улан-Удэ стали сильнейшими в ДФО

Команды юношей школы №32 и девушек школы №35 г. Улан-Удэ стали чемпионами финала Дальневосточного федерального округа Всероссийского Чемпионата школьной баскетбольной лиги «Кэс-Баскет».

- Теперь наши юные баскетболисты будут представлять ДФО в Суперфинале, который состоится в апреле в Самарской области. Поздравляем с заслуженной победой и желаем новых достижений нашим баскетболистам в Суперфинале! – сообщили в мэрии города.

Ранее команды одержали победу на муниципальном и республиканском этапах, а теперь достойно выступили на окружном туре, который проходил с 8 по 11 марта в Чите.

Фото: администрация Улан-Удэ