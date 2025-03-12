Спорт 12.03.2025 в 11:24

Юные баскетболисты из Улан-Удэ стали сильнейшими в ДФО

Они вышли в финал Всероссийского Чемпионата школьной баскетбольной лиги «Кэс-Баскет»
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Юные баскетболисты из Улан-Удэ стали сильнейшими в ДФО

Команды юношей школы №32 и девушек школы №35 г. Улан-Удэ стали чемпионами финала Дальневосточного федерального округа Всероссийского Чемпионата школьной баскетбольной лиги «Кэс-Баскет».

- Теперь наши юные баскетболисты будут представлять ДФО в Суперфинале, который состоится в апреле в Самарской области. Поздравляем с заслуженной победой и желаем новых достижений нашим баскетболистам в Суперфинале! – сообщили в мэрии города.

Ранее команды одержали победу на муниципальном и республиканском этапах, а теперь достойно выступили на окружном туре, который проходил с 8 по 11 марта в Чите.

 

Фото: администрация Улан-Удэ

Все новости

В Бурятии завышали цены на продукты
12.03.2025 в 12:15
Житель Бурятии взыскал с коммунальщиков крупную сумму за потоп
12.03.2025 в 11:48
В Бурятии мошенники вышли на целую группу доверчивых вкладчиков
12.03.2025 в 11:28
Юные баскетболисты из Улан-Удэ стали сильнейшими в ДФО
12.03.2025 в 11:24
В Бурятии развернулась выставка ТОСов
12.03.2025 в 11:14
В Бурятии инвестор обещает вложить 46 миллиардов в гору
12.03.2025 в 10:57
Памятные медали «Благодарная Бурятия» вручили женам Героев
12.03.2025 в 10:47
Жительница Бурятии обчистила соседку с помощью скрепки
12.03.2025 в 10:43
В Улан-Удэ стартовала «Наша Бурятия»
12.03.2025 в 10:32
В Улан-Удэ начались весенние работы по откачке луж
12.03.2025 в 10:21
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 марта

Читайте также
Бурятские спортсмены привезли с чемпионата ДФО 15 медалей
Соревнования по кикбоксингу проходили во Владивостоке
12.03.2025 в 09:25
В Улан-Удэ прошел фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств
В нем приняли участие все региональные федерации по спортивным единоборствам и боевым искусствам
10.03.2025 в 13:10
В Бурятии торжественно открылся Кубок России по пулевой стрельбе
Соревнования посвящены 100-летию выдающегося конструктора спортивного оружия Ефима Хайдурова
07.03.2025 в 16:45
В Бурятии стартовал Чемпионат и Первенство ДФО по спортивной аэробике
Соревнования пройдут с 7 по 9 марта в Улан-Удэ
07.03.2025 в 11:51
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru