В Улан-Удэ соберутся лучшие молодые вольники Дальнего Востока

Самые перспективные юниоры-вольники (юноши и девушки) будут представлены в возрасте до 23 года и будут бороться за путевки на Первенство России по квоте ДФО. На него поедут победители и призеры данного дальневосточного Первенства.

Предусмотрено десять весовых категорий у юношей и столько же у девушек. У Бурятии есть перспективные юниоры практически во всех весовых категориях. Многие знают таких спортсменов, как Федор Балтуев, Пурбо Эрдыниев, Баир Баендуев, Сандан Гармаев, Александр Балтуев. Команду оценивают, как хорошую. Интересно, что Бурятия, как сторона, принимающая Первенство, имеет право на большее количество спортсменов. Основная конкуренция развернется между командами Бурятии и Якутии. Молодые борцы нашей республики прошли двухнедельные сборы, сейчас идут восстановительные мероприятия, подгонка веса. Травмированных нет.

Первенство ДФО пройдет в региональном центре единоборств «Патриот» 21-22 марта. Бурятия планирует завоевать, как минимум, одно золото. Всего ожидается участие более 200 борцов и бориц из семи регионов ДФО. Вход свободный. Упомянутое Первенство России состоится в Улан-Удэ в августе.

Напомним, генеральным партнером Федерации вольной борьбы Бурятии является Забайкальское горнорудное предприятие. ЗГРП регулярно финансирует проведение крупных турниров, оказывает помощь спортсменам в подготовке к соревнованиям и с выездами на тренировочные сборы.

Возрастное ограничение: 6+

Фото: Номер один