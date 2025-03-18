Спорт 18.03.2025 в 12:34

Росгвардеец оказался сильнейшим среди ведущих спортсменов Бурятии

Он завоевал сразу три золотых медали чемпионата
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Текст: Елена Кокорина
Росгвардеец оказался сильнейшим среди ведущих спортсменов Бурятии

Сотрудник Росгвардии завоевал сразу три золотых медали на чемпионате по гиревому спорту в Бурятии. В чемпионате, который проходил в спорткомплексе «Локомотив» города Улан-Удэ, приняли участие более 170 ведущих спортсменов республики.

- Сотрудник СОБР территориального Управления Росгвардии соревновался по четырем дисциплинам, в одной из которых установил личный рекорд. По результатам соревнований росгвардеец завоевал три золотых медали – в весовой категории до 73 кг по длинному циклу, среди ветеранов до 45 лет по длинному циклу и в командной эстафете. Победители чемпионата были награждены медалями и грамотами, - рассказали в Росгвардии республики.

Фото: Росгвардия РБ

 

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