Спорт 26.03.2025 в 11:08

В Бурятии выберут самый спортивный ТОС

Призовой фонд составляет 15 млн рублей, из которых 300 тыс. рублей будет выделено каждому из 50 победителей
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии выберут самый спортивный ТОС

В Бурятии выберут самый спортивный ТОС. Ежегодный конкурс «Спортивное территориальное общественное самоуправление» стартует 1 апреля и продолжится до 31 декабря 2025 года. Итоги подведут до 1 июня 2026 года.

Призовой фонд составит 15 млн. рублей, из которых 300 тыс. рублей будет выделено каждому из 50 победителей.

Конкурс включает четыре номинации, в каждой из которых будет применяться рейтинговая система:

- «ТОС - идущий»;

- «ТОС - лидер ГТО»;

- «Самое спортивное ТОС»;

- «Самое здоровое ТОС».

- К участию в конкурсе допускаются территориальные общественные самоуправления, зарегистрированные в Бурятии и осуществившие мероприятия в отчетному году. Победителями станут ТОС, набравшие максимальное количество баллов по всем номинациям, - сообщили в правительстве Бурятии.

Победители конкурса будут награждены дипломами и денежными премиями, которые могут быть использованы для реализации оздоровительных мероприятий, обучения активистов ТОС, а также для решения вопросов местного значения, включая развитие спорта и благоустройство территории.

27 марта в 16:00 по местному времени в режиме видеконференцсвязи Ресурсный центр поддержки ТОС Республики Бурятия проведет семинар, на котором участникам расскажут о подробностях участия.

Ссылка для подключения к ВКС: https://ratos03.ktalk.ru/cuw8k85qnsc2

Заявки принимаются с 01 по 15 марта 2026 года. По вопросам участия можно обратиться по номеру: +7 (3012) 45-54-30.

 

Фото: loon.site

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