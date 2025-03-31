Спорт 31.03.2025 в 12:41

Победителем фестиваля «Алтан Мундарга-2025» стал участник из Закаменского района

В фестивале приняло участие более 700 человек
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Текст: Служба информации "Номер один"
Победителем фестиваля «Алтан Мундарга-2025» стал участник из Закаменского района

С 28 по 30 марта в Улан-Удэ состоялся VIII этнокультурный фестиваль «Алтан Мундарга-2025» (возрастное ограничение 0+).

Главный приз фестиваля за участие в соревнованиях по разбиванию хребтовой кости «hээр шаалган» получил участник из Закаменского района.

- Всего в суперфинале соревнований по разбиванию хребтовой кости участвовало 14 участников. В напряженной борьбе победу одержал 18-летний Золто Базаров. Он получил главный приз - 1 000 000 рублей, а также полный комплект воинских доспехов «Зуут» времен Чингисхана и призы от спонсоров, - сообщили в минспорта Бурятии

Во время фестиваля прошли международные соревнования по разбиванию хребтовой кости «Һээр шаалган», по традиционной бурятской игре в кости «Шагай наадан», по бурятской спортивной игре «Талаан Тобшо наадан» и традиционной игре «Тэбэг».

Список победителей в прошлые годы:

- 2014 год: Тумэн Аханаев (Курумканский район) - первый чемпион "»Алтан Мундарга»

- 2016 год: Баир Норбоев (Закаменский район)

- 2019 год: Руслан Сантуев (Баргузинский район)

- 2020 год: Жалсып Манзаров (Тункинский район)

- 2022 год: Бато-Очир Бальжиров (Закаменский район)

- 2024 год: Амур Гончиков (Закаменский район)

 

Фото: правительство Бурятии

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