В Улан-Удэ стартовал турнир по вольной борьбе «Baikal Open»
В Физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ стартовал традиционный международный турнир по вольной борьбе «Baikal Open», начавшись с предварительных встреч спортсменов. Впервые на бурятском ковре выступят представители Испании, Доминиканы, Аргентины и Монголии.
Конкуренцию местным борцам составят 25 сильнейших спортсменов из Якутии, Тывы, Красноярского края, а также Кемеровской и Иркутской областей.
- Сборная Бурятии выставит 60 лучших борцов, включая бронзового призера чемпионата мира-2021 Евгения Жербаева. Радует возвращение на ковер Александра Богомоева, Балдана Цыжипова, братьев Баяндуевых, братьев Балтуевых, Тамира Ешинимаева, Ильи Жибалова и многих других, – сообщили в региональном минспорта.
Зрителей ждут бескомпромиссные схватки в десяти весовых категориях у мужчин и женщин. Победители получат по 70 тысяч рублей, серебряные призеры — 50 тысяч, бронзовые — по 30. Тренеру чемпиона также полагается награда в размере 30 тысяч рублей.
Расписание турнира:
4 апреля:
10:00 — Предварительные встречи
17:00 — Торжественное открытие
18:00 — Полуфиналы
5 апреля:
11:00 — Утешительные поединки
15:00 — Финалы
Напомним, генеральным партнером Федерации вольной борьбы Бурятии является Забайкальское горнорудное предприятие. ЗГРП регулярно финансирует проведение крупных турниров, оказывает помощь спортсменам в подготовке к соревнованиям и с выездами на тренировочные сборы.
Возрастное ограничение 6+
Фото: Номер один