В Улан-Удэ стартовал турнир по вольной борьбе «Baikal Open»

В Физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ стартовал традиционный международный турнир по вольной борьбе «Baikal Open», начавшись с предварительных встреч спортсменов. Впервые на бурятском ковре выступят представители Испании, Доминиканы, Аргентины и Монголии.

Конкуренцию местным борцам составят 25 сильнейших спортсменов из Якутии, Тывы, Красноярского края, а также Кемеровской и Иркутской областей.

- Сборная Бурятии выставит 60 лучших борцов, включая бронзового призера чемпионата мира-2021 Евгения Жербаева. Радует возвращение на ковер Александра Богомоева, Балдана Цыжипова, братьев Баяндуевых, братьев Балтуевых, Тамира Ешинимаева, Ильи Жибалова и многих других, – сообщили в региональном минспорта.

Зрителей ждут бескомпромиссные схватки в десяти весовых категориях у мужчин и женщин. Победители получат по 70 тысяч рублей, серебряные призеры — 50 тысяч, бронзовые — по 30. Тренеру чемпиона также полагается награда в размере 30 тысяч рублей.

Расписание турнира:

4 апреля:

10:00 — Предварительные встречи

17:00 — Торжественное открытие

18:00 — Полуфиналы

5 апреля:

11:00 — Утешительные поединки

15:00 — Финалы

Напомним, генеральным партнером Федерации вольной борьбы Бурятии является Забайкальское горнорудное предприятие. ЗГРП регулярно финансирует проведение крупных турниров, оказывает помощь спортсменам в подготовке к соревнованиям и с выездами на тренировочные сборы.

Возрастное ограничение 6+

Фото: Номер один