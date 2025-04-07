14 наград завоевали борцы Бурятии на международном турнире Baikal Open

В Улан-Удэ завершился 27-й международный турнир Baikal Open по вольной борьбе, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Участие в нем приняли 320 спортсменов из 11 стран и 17 регионов России.На бурятских коврах впервые выступили спортсмены из Испании, Доминиканской Республики и Аргентины. Сборную Бурятии представили 70 лучших борцов республики во всех мужских и женских весовых категориях, включая бронзового призера чемпионата мира Евгения Жербаева и чемпиона Европы Александра Богомоева.Как сообщили в министерстве спорта Бурятии, по итогам соревнований сборная нашей республики показала отличные результаты. Так, золотые награды завоевали Жаргалма Цыремпилова (до 57 кг), Фёдор Балтуев (до 61 кг), Александр Богомоев (65 кг) и Тамир Ешинимаев (74 кг).Серебряных медалей добились Ульяна Тукуренова (до 59 кг) и Эрдэм Борогшонов (до 61 кг). Бронзу завоевали восемь спортсменов: Эржэма Жамсаранова (до 57 кг), Баир Баяндуев (до 61 кг), Борис Баршуев (65 кг), Игорь Упхоев (до 70 кг), Евгений Жербаев (74 кг), Тумэн Бодиев (до 79 кг), Эрдэм Дашимолонов (до 92 кг) и Эрдэм Цыренжапов (125 кг).По итогу турнира победители и призеры получат право участия на чемпионате России.Напомним, генеральным партнером Федерации вольной борьбы Бурятии является Забайкальское горнорудное предприятие. ЗГРП регулярно финансирует проведение крупных турниров, оказывает помощь спортсменам в подготовке к соревнованиям и с выездами на тренировочные сборы.