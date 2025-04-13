Спорт 13.04.2025 в 13:55

Сборная Бурятии завоевала россыпь медалей на чемпионате ДФО по гиревому спорту

Соревнования проходят в Якутии 12 и 13 апреля
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Текст: Служба информации "Номер один"
Сборная Бурятии завоевала россыпь медалей на чемпионате ДФО по гиревому спорту

Сборная Бурятии завоевала целую россыпь медалей на чемпионате Дальневосточного и Сибирского федеральных округов по гиревому спорту. Соревнования проходят в Якутии 12 и 13 апреля.

- Спортсмены меряются силой и выносливостью в длинном цикле, двоеборье, рывке, жонглировании и эстафете. Уже в первый день соревнований сборная Бурятии завоевала целую россыпь медалей! – сообщили в минспорта Бурятии.

Золото завоевали Сергей Каргин (в/к до 73 кг) - Онохойская СШ (Тренеры: Леонов С. Т., Рассадин А. А., Каргин Я. Л.), Сергей Любимский (в/к до 78 кг) - Онохойская СШ (Тренер: Леонов С. Т.), Сергей Балабанов (в/к св. 95 кг) - Онохойская СШ (Тренер: Леонов С. Т.)

Серебро: Роман Якушев (в/к до 63 кг) - СШ 3 (Тренеры: Коломин Д. А., Любимский С. А.), Анастасия Кутенкова (в/к до 68 кг) - Онохойская СШ (Тренер: Леонов С. Т.)

Бронзовые медали: Маргарита Ныныч (в/к до 58 кг) - СШ 3 (Тренер: Рассадин А. А.)

- Также мужская сборная завоевала серебро в эстафете! Состав команды - Сергей Балабанов, Сергей Любимский, Сергей Каргин, Владислав Житихин. Сегодня еще один день соревнований, и мы уверены, что наши спортсмены покажут еще более высокие результаты! – добавили в минспорта Бурятии.

Этот чемпионат – отборочный на чемпионат России, который пройдет в июне в Казани.

 

Фото: минспорта РБ

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