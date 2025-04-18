Спорт 18.04.2025 в 14:40

Жителям Улан-Удэ предлагают поставить рекорд по отжиманиям

9 мая в столице пройдет спортивная акция «Рекорд Победы»
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Текст: Елена Кокорина
Жителям Улан-Удэ предлагают поставить рекорд по отжиманиям

Жителей Улан-Удэ приглашают поддержать акцию по массовому отжиманию для установления нового рекорда. Мероприятие запланировано на 9 мая и будет приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

О начале регистрации ежегодной республиканской спортивной акции «Рекорд Победы» объявили в региональном минспорта.

- Начало проведения акции 14:00 ч. Место проведения – площадь Революции. К участию приглашаются жители г. Улан-Удэ в двух зачетах: индивидуальный и командный. В 2025 году наша цель сделать 29 200 отжиманий общими усилиями. Ждем тебя на Рекорде Победы, - пишут в группе минспорта.

Свою заявку можно оставить здесь.

Фото: loon.site

 

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