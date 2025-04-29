Спорт 29.04.2025 в 16:00

Бурятские тхэквондисты завоевали россыпь золотых медалей в Новосибирске

Там с 24 по 28 апреля проходил Кубок России по тхэквандо
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Текст: Служба информации "Номер один"
Бурятские тхэквондисты завоевали россыпь золотых медалей в Новосибирске

Бурятские тхэквондисты завоевали россыпь золотых медалей в Новосибирске. Там с 24 по 28 апреля проходил Кубок России по тхэквандо среди взрослых и Всероссийские соревнования среди юниоров и юношей по тхэквондо МФТ. Более 1500 участников из 29 регионов страны приехали, чтобы побороться за звание лучших.

- Сборная Бурятии в составе 132 спортсменов показала невероятный результат, завоевав множество наград! Первые места в личном зачете заняли Тимур Жамбалов, Анастасия Козулина, Руслан Аветисян, Людмила Боровкова, Виктория Башлеева, - сообщили в минспорта Бурятии.

Команда мужчин из сборной Бурятии стала лучшей в дисциплинах командный туль и командное разбивание досок! Состав команды: Евгений Фаткулин, Тимур Жамбалов, Юрий Люлин, Александр Будожапов, Максим Чернояров, Баир Арьянов, Андрей Абарников и Руслан Аветисян.

Команда женщин из сборной Бурятии стала первой в программе командное разбивание досок. Состав команды: Валерия Леонтьева, Людмила Боровкова, Софья Красикова, Анастасия Козулина, Айлана Бардаханова, Владислава Костарева.

- Итогом блестящего выступления Сборной Бурятии стало 2 место в общекомандном зачете среди взрослых и юниоров! Поздравляем всех спортсменов и тренеров с отличным выступлением на Кубке России! – поздравили в минспорта Бурятии всех участников.

 

Фото: loon.site

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