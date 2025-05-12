Спорт 12.05.2025 в 12:47

В Бурятии открыли сезон по граундгольфу

Первый турнир прошел на Верхней Березовке и собрал 80 участников
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии открыли сезон по граундгольфу

В Бурятии открылся новый сезон по граундгольфу. Турнир, посвященный 80-летию Великой Победы проходил на Верхней Березовке и собрал 80 участников, что стало настоящим праздником спорта и дружбы.

- Золотую медаль турнира завоевала Светлана Дугарова, серебряную - Дарижап Бадмаева, бронзовую медаль - Надежда Уланова. Поздравляем победителей! Особую атмосферу турниру придало присутствие высокого гостя из Монголии, Дорж-Палама, - сообщили в минспорта Бурятии.

Для справки:

Федерация граунд-гольфа в Республике Бурятия появилась в 2020 году. Граунд-гольф называют японским гольфом. Его плюс – игра может проходить на любой поверхности, специализированных полей не требуется. Загонять мяч в лунку можно где угодно – от футбольной площадки до асфальта. Лунка представляет собой металлический переносной обруч с флажками.

 

Фото: минспорт Бурятии

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ЗУРХАЙ
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