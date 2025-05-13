Жителей Бурятии приглашают на Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Азимут» (возрастное ограничение 0+). Они состоятся в это воскресенье, 17 мая, на Верхней Березовке, на территории спортивно-оздоровительного лагеря «Зорька».

- Приглашаем всех на Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут»! Не упустите возможность проверить свои навыки ориентирования и отлично провести время на свежем воздухе! Приходите всей семьей, будет интересно! – пригласили всех желающих в минспорта Бурятии.

На соревнования необходима обязательная регистрация. Регистрация участников проходит на сайте ORGEO до 18:00 14 мая: https://orgeo.ru/event/43389.





ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:

10:00-12:00 – Прием заявок на месте старта

11:20-11:40 – Официальная церемония открытия

Старты массовых забегов по возрастным категориям:

12:00 – М/Ж 10 (не более 8 КП)

12:10 – М/Ж 12 (не более 10 КП)

12:20 – М/Ж 14 (не более 12 КП)

12:30 – М/Ж 16 (не более 14 КП)

12:40 – М/Ж 18, Студенты (не более 16 КП)

12:50 – М/Ж 21, М/Ж 35 – М/Ж 55 (как можно больше КП из 19 за 60 минут)

В программе также:

13:00-15:00 – Конкурсы, мастер-классы, мини-ориентирование «спортивный лабиринт», развлекательная программа.

15:00-16:00 – Награждение победителей и призеров. Церемония закрытия соревнований.

Возрастное ограничение 0+





Фото: минспорт Бурятии