Спорт 19.05.2025 в 17:15

Жителям Улан-Удэ предлагают встретиться с Мусульбесом

Легенда спорта приезжает в республику 20 мая
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Текст: Елена Кокорина
Жителям Улан-Удэ предлагают встретиться с Мусульбесом

Олимпийский чемпион по вольной борьбе, двукратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта России и заслуженный тренер России будет в республике уже завтра, 20 мая.
В рамках Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды — детям и молодежи России» запланировано несколько мероприятий.
Встреча со спортивной общественностью планируют провести с 11:30 до 13:00, в зале Правительстве, по ул. Ленина, 54. Мастер-класс пройдет  в зале борьбы СШОР №7 им. В.М. Сыдеева с 17:00 до 18:30 (пер. Волконского, 2).
- Приглашаем спортивную общественность и всех желающих принять участие в мероприятиях! Это отличная возможность пообщаться с легендой спорта, задать свои вопросы и вдохновиться на новые достижения, - пишут в минспорта республики.

Возрастное ограничение 12+

Фото: Номер один

 

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борьба чемпион

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