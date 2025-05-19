Жителям Улан-Удэ предлагают встретиться с Мусульбесом

Олимпийский чемпион по вольной борьбе, двукратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта России и заслуженный тренер России будет в республике уже завтра, 20 мая.

В рамках Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды — детям и молодежи России» запланировано несколько мероприятий.

Встреча со спортивной общественностью планируют провести с 11:30 до 13:00, в зале Правительстве, по ул. Ленина, 54. Мастер-класс пройдет в зале борьбы СШОР №7 им. В.М. Сыдеева с 17:00 до 18:30 (пер. Волконского, 2).

- Приглашаем спортивную общественность и всех желающих принять участие в мероприятиях! Это отличная возможность пообщаться с легендой спорта, задать свои вопросы и вдохновиться на новые достижения, - пишут в минспорта республики.

Возрастное ограничение 12+

Фото: Номер один