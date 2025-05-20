Спорт 20.05.2025 в 09:39

В Улан-Удэ прилетел легендарный борец вольного стиля

Олимпийский чемпион Давид Мусульбес даст мастер-класс по борьбе
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ прилетел легендарный борец вольного стиля

Сегодня в Улан-Удэ прилетел легендарный борец вольного стиля, олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта России и заслуженный тренер России Давид Мусульбес.

- Продолжаем добрую традицию встречать в Бурятии выдающихся спортсменов и деятелей спорта. Давид Владимирович не только прославил нашу страну своими спортивными достижениями, но и активно занимается развитием спорта, являясь Советником Президента Олимпийского комитета России по работе с ветеранами спорта и Президентом Общероссийской общественной организации «Российский союз спортсменов», - прокомментировали в минспорта республики.

В рамках визита чемпион проведет встречу со спортивной общественностью Бурятии и даст мастер-класс по вольной борьбе.

Фото: минспорт Бурятии

Теги
чемпион борьба

Все новости

МУП «Городские маршруты» ежегодно увеличивает пассажиропоток
20.05.2025 в 10:04
В Улан-Удэ нашлась пропавшая школьница
20.05.2025 в 10:03
В Улан-Удэ уложили новые трамвайные пути
20.05.2025 в 09:55
В Бурятии ветеран СВО занял пост в районной администрации
20.05.2025 в 09:43
В Улан-Удэ прилетел легендарный борец вольного стиля
20.05.2025 в 09:39
В Бурятии потушили три лесных пожара
20.05.2025 в 09:35
Монголия официально запустила свою сеть 5G
20.05.2025 в 09:26
Юрий Трутнев провел совещание по развитию электроэнергетического комплекса Дальнего Востока
20.05.2025 в 09:24
Мигрантов отправят на родину: партия «Новые люди» предлагает ввести полный цифровой контроль
20.05.2025 в 09:13
Замена прав в другом регионе
20.05.2025 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 мая

Читайте также
Жителям Улан-Удэ предлагают встретиться с Мусульбесом
Легенда спорта приезжает в республику 20 мая
19.05.2025 в 17:15
В Улан-Удэ соберутся каратисты из трех регионов
Они примут участие в турнире по киокусинкай каратэ-до «Кубок Победы»
14.05.2025 в 13:23
В Улан-Удэ стартовал Кубок ДФО по настольному теннису
В нем принимают участие более 80 теннисистов из 6 регионов России
13.05.2025 в 16:18
Жителей Бурятии приглашают на Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию
Они состоятся 17 мая на Верхней Березовке, на территории спортивно-оздоровительного лагеря «Зорька»
13.05.2025 в 14:06
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru