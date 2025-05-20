Сегодня в Улан-Удэ прилетел легендарный борец вольного стиля, олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта России и заслуженный тренер России Давид Мусульбес.

- Продолжаем добрую традицию встречать в Бурятии выдающихся спортсменов и деятелей спорта. Давид Владимирович не только прославил нашу страну своими спортивными достижениями, но и активно занимается развитием спорта, являясь Советником Президента Олимпийского комитета России по работе с ветеранами спорта и Президентом Общероссийской общественной организации «Российский союз спортсменов», - прокомментировали в минспорта республики.

В рамках визита чемпион проведет встречу со спортивной общественностью Бурятии и даст мастер-класс по вольной борьбе.

Фото: минспорт Бурятии