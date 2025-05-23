Спорт 23.05.2025 в 16:03

Жители Бурятии примут участие в Кубке Дальнего Востока «Игры ГТО 2025»

Отборочный этап пройдет 27-28 мая в Улан-Удэ на стадионе «Забайкалец»
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Бурятии примут участие в Кубке Дальнего Востока «Игры ГТО 2025»

Жители Бурятии примут участие в Кубке Дальнего Востока «Игры ГТО 2025». Отборочный этап пройдет 27-28 мая в Улан-Удэ на стадионе «Забайкалец» (возрастное ограничение 12+).

В соревнованиях могут участвовать юниоры (14-17 лет: 3 мальчика и 3 девочки), взрослые (от 18 лет и старше: 3 мужчины и 3 женщины).

Участников ждет классический формат Игр ГТО: упражнения на снарядах, расставленных на дорожках длиною 34 м.

В программе - челночный бег, прыжки с места в длину, отжимания, пресс, подтягивания, а также комплекс многоборья ГТО с гирей. Все эти тесты нужно будет выполнять последовательно и на время.

Место проведения: Стадион «Забайкалец» - волейбольная площадка, ул. Краснодонская, 12.

- По итогам соревнований будут сформированы две команды (юниоры и взрослые), которые представят Республику Бурятия на финальном этапе «X Восточного экономического форума» во Владивостоке, - сообщили в администрации Улан-Удэ.

Возрастное ограничение 12+

 

Фото: loon.site

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