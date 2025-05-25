Спорт 25.05.2025 в 10:29

Бурятия завоевала три золота по муай-тай

С 20-24 мая в Ноябрьске состоялось Первенство России по муай-тай
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Текст: Служба информации "Номер один"
Бурятия завоевала три золота по муай-тай

Бурятия завоевала три золота по муай-тай. С 20-24 мая в Ноябрьске состоялось Первенство России по муай-тай. Зa звaниe лyчшиx бopoлиcь 286 cпopтcмeнoв из З8 peгиoнoв cтpaны.

- Юные спортсмены из Бурятии провели по три боя и стали победителями на Первенстве России. Теперь они выступят на Первенстве мира, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Всего сборная Бурятии  в cocтaвe 2З чeлoвeк зaвoeвaлa 1З пpизoвыx мecт - 4 зoлoтa, З cepeбpa и 6 бpoнзoвыx мeдaлeй.

Для справки:

Муай-тай - это тайский бокс, боевое искусство Таиланда, произошедшее из древнего тайского боевого искусства муай боран. Термин «муай» исходит от санскритского мавья и тай, в переводе означая «поединок свободных» или «свободный бой».

В современном муай-тай можно наносить удары кулаками,ступнями, голенями, локтями и коленями — из-за этого муай-тай называют «боем восьми конечностей».

 

 

Фото: правительство Бурятии

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