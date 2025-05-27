Спорт 27.05.2025 в 12:48

В Бурятии состоится благотворительный забег «Огонь жизни»

Старт эстафеты начнется 30 мая в 10:00 от Бурятской республиканской станции переливания крови
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии состоится благотворительный забег «Огонь жизни»

Бурятия принимает Всероссийскую эстафету «Огонь жизни» в поддержку донорства костного мозга, которая объединяет все регионы страны.

- В центре внимания проекта — популяризация донорства костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Эстафету запустили Федеральное медико-биологическое агентство России и благотворительный фонд «Импакт», генеральный партнёр мероприятий - Фонд поддержки социальных инициатив «Огонь жизни», - сообщили в минздраве Бурятии.

В Улан-Удэ старт эстафеты состоится 30 мая в 10:00 от Бурятской республиканской станции переливания крови по адресу: ул. Пирогова, 7а (возрастное ограничение 16+). Финиш эстафеты — площадка возле Штаба общественной поддержки по адресу: ул. Борсоева, 7 а.

Забег пройдет по основным городским достопримечательностям, его хэдлайнер — амбассадор донорства костного мозга в России Артем Алискеров. Вместе с ним в забеге примут участие представители органов власти, студенты, спортсмены, волонтеры, сотрудники Российского Красного Креста.

Вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга можно на Бурятской станции переливания крови с 08:00 до 13:00, а в день проведения эстафеты с 11:00 до 14:00 в Штабе общественной поддержки.

- Приглашаем всех неравнодушных жителей Бурятии вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга и стволовых клеток и внести неоценимый вклад в спасение чьей-то жизни, - добавили в минздраве.

Подробная информация о показаниях и противопоказаниях на сайте: www.kmdonor.ru.

Возрастное ограничение 16+

 

Фото: loon.site

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