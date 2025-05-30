Спортсмен из Бурятии стал бронзовым призером Первенства мира по муай-тай

Спортсмен из Бурятии Яков Степанов стал бронзовым призером Первенства мира по муай-тай. Соревнования состоялись в городе Анталья (Турция).

- Яков Степанов - бронзовый призёр Первенства Мира по муай-тай! В турецкой Анталии гремел чемпионат и первенство Мира, и наш Яков Степанов совершил настоящий прорыв! Он завоевал бронзу Первенства Мира среди молодёжи (17-23 года) в весовой категории до 91 кг. Поздравляем Якова и его тренера Арсалана Батуева с этим достижением! – сообщили в минспорта Бурятии.

Это первая в истории Бурятии мировая медаль такого уровня в этой возрастной категории.

Яков - студент 1 курса ИФКСиТ БГУ. На пути к бронзе Яков одержал победы над спортсменами из Грузии и Турции, уступив в полуфинале представителю Белоруссии.

- Три боя - две победы! Яков не только завоевал медаль, но и выполнил норматив мастера спорта России по муай-тай, - добавили в минспорта Бурятии.

Напомним, недавно сборная Бурятии завоевала три золота по муай-тай на Первенстве России в Норильске.

Фото: минспорт Бурятии