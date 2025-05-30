Спорт 30.05.2025 в 16:08

Ветераны СВО представят Бурятию на «Кубке защитников Отечества» в Южно-Сахалинске

С 10 по 14 июля там пройдут соревнования среди ветеранов СВО со всего Дальневосточного округа
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Текст: Служба информации "Номер один"
Ветераны СВО представят Бурятию на «Кубке защитников Отечества» в Южно-Сахалинске

29 мая в Улан-Удэ прошел региональный отборочный этап «Кубка Защитников Отечества». Ветераны СВО, получившие ранения и инвалидность, соревновались в пауэрлифтинге, стрельбе из лука, настольном теннисе и пулевой стрельбе.

По результатам соревнований будет сформирована сборная команда ветеранов СВО, которая представит Бурятию на соревнованиях «Кубок защитников Отечества» в ДФО с 10 по 14 июля в Южно-Сахалинске. Но даже для тех, кто не попадет в сборную, занятия адаптивным спортом имеют огромное значение.

- Сегодня у нас собралось 30 ветеранов специальной военной операции, которые в дальнейшем, даже если не пройдут сегодняшний отборочный этап, будут заниматься в нашей замечательной республиканской школе адаптивного спорта, которая приводит ребят к успеху, — подчеркнул Денис Леонов, заместитель руководителя Государственного фонда «Защитники Отечества» по Республике Бурятия.

Отметим, что 28 мая Владимир Путин в режиме видеоконференции провел заседание Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта на тему «О развитии адаптивной физической культуры и адаптивного спорта». В ходе своего доклада президент поручил включить турниры в общероссийские планы, а также сообщил, что финалы «Кубка Защитников Отечества» будут проводиться на приз Президента РФ.

- Отдельной и очень важной задачей Президент назвал максимальное вовлечение в занятия спортом наших героев — ветеранов специальной военной операции», — отметил Помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин.

 

Фото: скриншот видео, филиал фонда «Защитники Отечества» в Бурятии

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